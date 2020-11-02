İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gediz'de uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarmanın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 500 gram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu ve bir kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 500 gram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu ve bir kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Erdoğmuş köyünde S.G. ve M.U. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin şüphelilerden S.G'nin evinde yaptığı aramada 500 gram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu, bir kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu içmede kullanılan bir adet aparat ele geçirildi. Şüpheli M.U. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, S.G. ise uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan savcılığa sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.