İhlas Haber Ajansı

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Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yürütülen çalışmalar sonucunda il dışından Gediz ilçesine uyuşturucu madde temin ederek getirecekleri yönünde bilgiler elde edilen M.Ö., H.K., Ş.K., İ.Ç ve S.Ç. isimli şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan adli aramada,10 gram esrar, 126 adet sentetik ecza maddesi ve 17 adet ekstazi hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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