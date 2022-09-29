Gediz'de velilere “Okula uyum süreci veli semineri” düzenlendi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye tarafından “Okula uyum süreci veli semineri” düzenlendi.

Gediz Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde çocukların okula uyum süreci hakkında velileri bilgilendirmek adına “Okula uyum süreci veli semineri” düzenlendi.

Gediz Kültür Merkezi'nde Gediz Belediyesi Psikolog ve Aile Danışmanı Emine Aras'ın sunumuyla düzenlenen seminere, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve vatandaşlar katıldı.

Seminerde, çocukların okula alışmasında yaşanan güçlükler, okula alışma sürecinde sorunlarla başa çıkma yöntemleri gibi konuların üzerinde durularak bu süreçte ebeveynlere ne yapması ve nasıl davranması gerektiğine ilişkin bilgiler verildi.