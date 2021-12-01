Gediz'de verilen müjdeler hayata geçiriliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Gediz'i ziyareti sonrasında müjdesini açıkladığı “Yarı Olimpik Yüzme Havuzu” projesi inşaatı yapım çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Murat Dağı'nda verdiği müjdelerin birbiri ardına yerine getirildiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Önceki günlerde “Yarı Olimpik Yüzme Havuzu” yapım işine ait sözleşme imzalanarak, yüklenici firmaya yer teslimini yaptığımız proje inşaatımız yapım çalışmaları başladı dedi.

Gediz'de çocuk ve gençlerin güvenli ortamlarda kendilerini geliştirebilmesi için oyun, spor ve sosyal alanların sayısını her geçen gün arttırdıklarını ifade eden Başkan Akçadurak, “Bundan sonra da inşallah Murat Dağı Termal Kayak Merkezine Telesiyej ve İlçe merkezine Tenis Kortu çalışmalarının başladığı müjdesini veririz. Yarı olimpik Yüzme Havuzunun Gediz'imize kazandırılmasında, emeği geçen herkese şahsım ve Gediz halkı adına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum ” ifadelerini kullandı.