Gediz'de yarı olimpik yüzme havuzu yapım işine ait sözleşme imzalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan “Yarı Olimpik Yüzme Havuzu” yapım işine ait sözleşme imzalanarak, yer teslimi yapıldı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile yüklenici firma yetkilileri tarafından başkanlık makamında düzenlenen imza törenine; Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis üyeleri Sait Aydemir, Gülşen Şener Erkan'da katıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gediz'de uzun zamandan beri yapılması için mesai harcadığımız yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapım projesinin sözleşmesini imzaladık. Bütün gayretimiz ve çabamız Gediz'e hizmet etmek içindir. İlçemiz için önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.