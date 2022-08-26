Gediz'de Yaz Kur'an Kursu kapanış programı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Yaz Kur'an Kursu kapanış programı düzenlendi.

Gediz Mehmetçik Ortaokulunda düzenlenen, Fatih Camii yaz kuran kursu öğrencilerinin hazırladığı ve 97 öğrencinin katıldığı Yaz Kur'an Kursu kapanış programında bir konuşma yapan İlçe Müftü vekili Osman Avcı,” Çocuklarımız yaz boyunca sıcak günlerde büyük bir fedakarlık yaparak iki ay Yaz Kur'an Kurslarımıza geldiler. Kur'an-ı Kerim bilmeyenler Kur'an öğrendiler, Kur'an-ı bilenler daha güzel okumak için gayret ettiler. Hocalarımız ve velilerimizin destekleriyle verimli bir yaz programı gerçekleşti. Bundan sonraki yıllarda da bu güzellikleri devam ettirmemiz lazım. Bu sene 2 bin 436 yavrumuz yaz kuran kurslarına kayıt yaptırdı. Camilerimize ve kurslarımıza koşarak aşkla, heyecanla, sabırla Kur'an-ı Kerim'i okumaya ibadet, siyer ve ahlakı öğrenmeye çalışan öğrencilerimize ve Kur'an la buluşmaya vesile olan ailelerine, Kur'an sevgisi ve fedakarlıkla öğreten hocalarımızı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

Programda öğrenciler tarafından ayet, hadis, şiir ve ilahi okundu. Program sonunda öğrencilere katılım belgesi verilmesinin ardından öğrencilere hediye takdimi yapılması ile program sona erdi.