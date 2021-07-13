Gediz'de yaz okulları için imzalar atıldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde çocuk ve gençler için düzenlenecek olan ücretsiz yaz spor okulları protokolü iimzlandı.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan protokol Başkanlık makamında düzenlenen törenle imzalandı.

Düzenlenen törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdullah Kaya katıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Belediyemiz öncülüğünde 15 Haziran 2021 tarihinde kayıtları başlayan Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Jimnastik, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Voleybol ve Yüzme branşlarında toplamda 900 kişi katılım müracaatında bulunduğunu söyledi.

Ülke olarak pandemi sürecinde yeni bir döneme geçildiğini ifade eden Başkan Akçadurak; ”Zamanlama açısından da çok değerli ve kıymetli. Pandemiyle birlikte eğitim ve sporda bir takım kısıtlamalar dolayısıyla çocuklarımız zorlu bir süreç atlattılar. Spor okullarımızla evlatlarımızın beden, zihin, bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, çevrelerine saygılı, topluma karşı sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesine katkı sunacağız.Hedefimiz; gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yaparken hem eğlenmelerini hem de ilçemizde küçük yaşlarda spor kültürü ve sevgisinin kazandırılmasıdır. Çocuklarımızı egzersize ve spora yönlendirerek, sağlıklı yaşama destek sağlayacağız. Onları zararlı alışkanlık ve ortamlardan uzak tutarak, ahlâklı, vatan ve millet sevgisiyle dolu zeki, çevik ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz'in ilk ücretsiz Yaz Spor Okulları için düzenlenen protokolü karşılıklı imzaladılar.