Gediz'de yaz spor okulları başladı

Kütahya'nın Gediz Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yaz spor okulları başladı.

Gediz'de çocukları spora yönlendirmek amacıyla ücretsiz olarak açılan yaz spor okulları binlerce çocuğu ağırlayacak. Çocuklar; profesyonel eğitmenler eşliğinde hem yaptıkları sporun inceliklerini öğrenecekler hem de doyasıya eğlenecekler.

Gediz Belediyesi'nin her yıl düzenlediği yaz spor okulları bu yıl 920 öğrencinin katılımıyla başladı. Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Jimnastik, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Voleybol, Taekwondo, Yüzme ve Zeka Oyunları ve Satranç gibi spor dallarında uzman antrenörler eşliğinde başlayan eğitimler her branşa göre farklı gün ve mekanda veriliyor.

Gedizli çocukların yaz ayını güzel bir şekilde geçirmesi için dolu dolu bir program hazırladıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak “Çocuklarımızın boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmeleri için bu kursları açtık. Spor okullarımızla çocuklarımızın bedensel, zihinsel bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe, çevrelerine saygılı, topluma karşı sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesine katkı sunacağız” dedi.

Çocukların çok eğleneceği, eğlenirken de birçok şey öğreneceği güzel bir çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Akçadurak, “Tüm çocuklarımıza ve ailelerimize bol eğlenceli sağlıklı günler diliyorum” dedi.