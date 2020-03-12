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Gediz'de yeni temizlik araçları göreve hazır

Kütahya’nın Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 2 adet 8+1 m3 Hidrolik sıkıştırmalı yeni temizlik aracı, belediye filosuna kazandırıldı.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 2 adet 8+1 m3 Hidrolik sıkıştırmalı yeni temizlik aracı, belediye filosuna kazandırıldı.


Gediz Belediyesi olarak araç ve ekipmanlarının yenilenmesine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Akçadurak, “Gediz Belediyesi envanterine giren bu 2 yeni araç ile Belediyemiz araç filosu her geçen gün çoğalmakta ve hizmet noktasında kalite standartlarını yükseltmektedir. Halkımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ihtiyacımız olan araç ve ekipmanları ilçemize hizmet yolunda kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni araçlarımız birimlerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Rabbim halkımıza daha iyi hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin” dedi.

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