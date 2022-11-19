Gediz'de yeşil alanların kış bakımı yapılıyor

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından, şehir genelindeki ağaç ve süs bitkilerinin mevsimsel bakımları yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, hem bitkilerin sağlığını korumak hem de trafikte görüş açısının muhafazası adına periyodik budamalar ve bakımlar gerçekleştiriliyor.

Yapılan bu bakımların, bitki ve ağaçların cinslerine göre değişmekte ve sağlıklı büyümeleri açısından önem arz ettiği bildirildi.

Ağaçların ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla yapılan çalışmalar Gediz sınırları içerisinde, şehir geçiş yolu, Belediye Hizmet Binası önü, Ulu Cami çevresi, Adnan Menderes Yaşam Parkı, yaşam alanları, çocuk parkları, şehir içi kavşak ve refüjlerde yeşil alan ve ağaç bakımları titizlikle devam ediyor.