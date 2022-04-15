Gediz'de Yonca yortumlu böceği uyarısı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yonca yetiştiriciliği yapan üreticileri hortumlu böcek konusunda uyarıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin arazide yaptığı çalışmalar neticesinde hortumlu böceğin yonca tarlalarında büyük çaplı zararlara yol açtığını tespit ettiler. önemli bir yem bitkisi olma ve hayvancılık sektöründe kaba yem açığının giderilmesinde büyük yere sahip olan yoncada sezon sonu üretiminin düşmemesi, çiftçilerin ekonomik anlamda kayıplar yaşamaması için yonca ekili alanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yapılan çalışmaları neticesinde yonca hortumlu böceğinin büyük zararlara yol açabileceği uyarısında bulundular.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları yonca hortumlu böceğinin 5-6 mm uzunluğunda, kahverengiden griye kadar değişen renklerde olduğunu, yumurtasının oval biçiminde ve ilk bırakıldıklarında saydam, limon sarısı olan yumurtanın renginin açılmalarına yakın koyulaştığını vurguladılar. Hortumlu böceğin daha çok Yonca, fiğ, tırtıl, burçak ve üçgül bitkilerinde zarara yol açtığını vurgulayan ekipler, zararlıya karşı alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladılar. Yonca kuvvetli ve sık yetiştirilmelidir. Böyle tarlalarda güneş ışıkları toprağa ulaşmadığından yumurta ve larva gelişimi yavaşlamaktadır. Biçimden bir hafta önce sulama yapılması larva gelişmesini yavaşlatır. Biçimden 7-10 gün sonrasına kadar su verilmemesi larvaların doğrudan güneş ışığına maruz bırakılarak ölmeleri sağlanmış olur. Yonca hortumlu böceği birinci biçime kadar olan ürüne zarar verir. Bu nedenle biçimi 10-15 gün evvel yapmak etkili bir yöntemdir. Biçimi yapılan yoncaların tarladan hemen kaldırılarak bir başka yerde kurutulmaya bırakılmasının faydası büyüktür. Böylece kuruyan yoncaları terk eden larvalar beslenecek konukçu bulamaz ."

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen bilgide yonca üreticilerinin ekonomik kayıplara uğramaması için kimyasal mücadele yapabileceği de vurgulandı.