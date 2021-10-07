Gediz'de yürüyüş günü etkinliği

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak amacıyla Gediz'de yürüyüş düzenlendi.

Adnan Menderes Yaşam Parkı Gediz Gençlik Merkezi Abide Anıtı önünden başlayan yürüyüş, Gediz Kaymakamlığı önünde son buldu.

Düzenlenen yürüyüşe; Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Üsteğmen Yaşar Türker, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, Daire Amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Dünya Yürüyüş Günü'nde fiziksel aktivite, sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmaya dikkat çekmek amacıyla ilçemizde yürüyüş etkinliğine katıldık. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalmak, zinde olmak için her zaman günlük olarak yürüyüş yapmalıyız” ifadelerini kullandı.