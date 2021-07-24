Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri daha hayatını kaybetti.

Dün, Murat Dağı Yolu'nun 3. kilometresinde meydana gelen trafik kazasının ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Rabia Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bulut'un hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, yaralanan 5 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı.