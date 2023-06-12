Gediz'e uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polisin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.
Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmalar sonucu ilçe dışından uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.
Gediz'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgisi alınan H.G. ve M.K.'ye operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucu şahıslar üzerinde 3 gram kokain, 13 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.