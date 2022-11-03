Gediz'e uyuşturucu sokmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesine uyuşturucu madde sokmaya çalışan 5 kişi polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışma neticesinde M.Ö., H.K., Ş.K., İ.Ç., ve S.Ç. isimli şahısların Gediz ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Emniyet ekipleri tarafından takip edilen ve durdurulan şahısların üzerinde yapılan üst aramasında, 10 gram esrar, 126 adet Regapen isimli sentetik ecza maddesi ve 17 adet ecstasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.