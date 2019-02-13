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Gediz'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Uluoymak Aile Sağlığı Merkezi binasının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yıkılarak yerine 9 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Birimi yapılacak.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Uluoymak Aile Sağlığı Merkezi binasının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yıkılarak yerine 9 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Birimi yapılacak.


“Ekonomik ömrünü yitirmiş ve artık talepleri karşılayamayan sağlık ocağının yerine tam teşekküllü, bir sağlık ocağı yapılacağını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Bu yüzden sağlık alanında yapmış olduğumuz hizmetleri titizlikle yerine getiriyoruz” dedi.

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