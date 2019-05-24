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Gediz'e yeni ilkokul binası

Kütahya’nın Gediz ilçesinde TOKİ 3 konutlarının olduğu bölgede bulunan okul binası “Umurbey İlkokulu” adıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde TOKİ 3 konutlarının olduğu bölgede bulunan okul binası “Umurbey İlkokulu” adıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren hizmet vermeye başlayacak.


Daha önce Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve son olarak Gediz Selçuklu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet veren 16 derslik kapasiteli okul binasının 5 bin metrekare bahçe alanı bulunuyor. Konuyla ilgili olarak konuşan Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın; “Bu bölgede TOKİ 3 konutlarının bulunması ve yeni yapılaşma sonucu meskun vatandaşlarımızın artması, bu yerleşim alanına okul ihtiyacını doğurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde okul binasının Umurbey İlkokulu olarak hizmet vermesine karar verildi. Umurbey İlkokulu Toki 3 konutları ve civarındaki yerleşim alanlarından öğrenci kaydı yapabilecek. Gediz'e hayırlı uğurlu olsun. Yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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