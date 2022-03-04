Gediz'in 100. yılına özel logo

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel logo hazırlandı.

Gediz'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel logosu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Her bir karış toprağı bizler için çok önemli olan yurdumuz, şanlı tarihinde birçok kez düşmanı hezimete ve büyük yenilgilere uğratmıştır. Bu şanlı zaferlerden birinin yaşandığı yerlerden birisi de şüphesiz Gediz'dir. 30 Ağustos 1922'de Türk ordusu, işgalci güçleri Anadolu'dan temizlemek için 26 Ağustos'ta Afyon'da Büyük Taarruzu başlatmış ve Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün idaresinde düşmanlar imha edilerek zafere ulaşılmıştır. 9 Eylül'e kadar devam eden bu süreçte, Gediz 1 Eylül 1922 Cuma günü Fahrettin Altay komutasındaki 5.Süvari Kolordusu tarafından düşman işgalinden kurtarıldı.Gediz'imizde bu destansı mücadelenin yaşandığı Kurtuluşun 100. Yılı özel logosu belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, yapacağımız tüm etkinlik, kutlama ve duyurularımızda “Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı” logosu ile birlikte kullanılacak. Bu vesile ile vatan, millet, bayrak ve kutsal değerler uğruna canlarını veren başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anarken yüce Allah'tan rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.