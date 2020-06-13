İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gediz'in Altınkent köyü karantinaya alındı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.


İlçe Hıfzısıhha Kurulunun gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Altınkent köyünde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilerle temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine, aile hekimleri tarafından haftada 1 gün verilen mobil sağlık hizmetlerinin gerekli önlemler alınarak devam etmesine, Altınkent köyünde ikamet eden vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararları alındı.


Diğer yandan Gümele kavşağından köye giriş çıkışların kontrollü olacağı, diğer giriş çıkışların kullanılmaması için tedbirler alınacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.