Kütahya'nın Gediz İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Gediz'in değerleri, değerleriyle buluşuyor” projesi kapsamında, Türkiye ikincisi olan Mehmet Şansal, Gedizli öğrencilerle buluştu.

Gediz Belediye Kültür Salonunda ilçe geneli ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencilerle buluşan Mehmet Şansal Teknofest yolundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerin Teknofest'te başarılı olmaları için yol gösterici ipuçlarından bahseden Şansal, aynı zamanda öğrencilerden gelen soruları da cevaplayarak Teknofest konusunda akıllardaki soruları da giderdi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Mehmet Şansal, ODTÜ'de kurmuş oldukları ve takım kaptanlığını yaptığı Anadolu Teknolojileri Takımı ile 2019, 2020 ve 2021 Teknofest yarışmalarına katılmış ve birçok derece kazanmıştı.

Öğrencilere yönelik rehberlik konusunda yaptığı sunumdan dolayı Şansal'a teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan proje kapsamında Gedizli kardeşimizi öğrencilerimizle buluşturduk. Kendisi Teknofest gibi bir arenada derece yapmış isim. Projemiz kapsamında yaptığı sunumla öğrencilerimize değer kattı. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.