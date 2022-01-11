İhlas Haber Ajansı

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Gediz'in Gökler beldesinde KİAŞ'a ait kömür ocakları yeniden açılıyor

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde bulunan Kömür İşletmeleri A.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde bulunan Kömür İşletmeleri A.Ş. (KİAŞ) ait kömür madeni ocakları yapılacak ihale sonrası faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.


AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, yaptığı açıklamada, “KİAŞ tarafından Gökler beldesi kömür madeni ocağının tekrar faaliyete geçirilmesi amacıyla 31 Ocak 2022 tarihinde ihale yapılması kararı alındı. İhale neticesinde inşallah tekrar açılmasıyla birlikte Gökler beldemize istihdam, üretim ve katma değer açısından büyük katkılar sağlayacak maden ocağının beldemize, hemşerilerimize ve Kütahya'mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.


KİAŞ'a ait olan Gökler beldesindeki kömür madeni ocakları 2014 yılında yaşanan Soma Maden Faciası sonrası kapatılmıştı.

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