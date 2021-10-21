Gediz'in yöresel ürünleri Antalya'da tanıtıldı

Gediz'in yöresel ürünleri, Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) tanıtıldı. Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gediz Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri; Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katıldı.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'nın Gediz Belediye Başkanlığı katkılarıyla katılım sağladığı yöresel ürünler fuarında Gediz yerini aldı. Antalya'da düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda açılan Gediz standı ile yöresel ürünler tanıtıldı.

Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Antalya EXPO Center Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen Türkiye'nin çeşitli yörelerinden yöresel tatlar ile markaları buluşturan Yöresel Ürünler Fuarında Gediz standımızı ziyaret ettik. Yöresel ürün üreticileri ve yetiştiricilerinin; bağımsız veya bölgesel ticarete öncülük eden oda, borsa, kalkınma ajansı ve belediyeler gibi kuruluşların birlikte katıldığı bir organizasyon olarak, kapılarını ziyaretçilerine açtı.Gediz standımızda Gediz'e özgü lezzetler meşhur Gediz Güveci, Tarhana ile Dibek Kahvesi ikramı yapılarak yöresel değerlerin tanıtımı yapıldı. Emeği geçen herkese şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.