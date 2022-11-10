İhlas Haber Ajansı

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Gedizli 2 öğretmen eğitim için Yunanistan'a gitti

Kütahya’nın Gediz İlçesinde hizmet içi eğitim faaliyetleri çerçevesi 2 öğretmen Yunanistan’a gitti.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde hizmet içi eğitim faaliyetleri çerçevesi 2 öğretmen Yunanistan'a gitti.


Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen proje çerçevesinde Altınkent İlkokulu sınıf öğretmeni Fadime Öztürk ve Atatürk Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Ebru Apaydın, Yunanistan'ın Karditsa şehrine gitti.


Erasmus+Akreditasyonu öğretmen eğitimleri çerçevesinde gerçekleştirilecek kursta Gedizli öğretmenler, bilişim teknolojileri kullanımı ve eğitim ortamlarına entegrasyonu, eğitimde arttırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, 3D çizim ve tasarım konusunda eğitim alacak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak.

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