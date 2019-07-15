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Gedizli 7 öğrenci, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Müzik Öğretmenleri Derya İncekulak ve Cansın Sütçü’nün yoğun çabaları sonucu 7 öğrenci Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavını kazandı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Müzik Öğretmenleri Derya İncekulak ve Cansın Sütçü'nün yoğun çabaları sonucu 7 öğrenci Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavını kazandı.


Edinilen bilgiye göre Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin öncülüğünde düzenlenen “Yetenek tarama testi" projesi kapsamında Gediz ilçesinde bütün okullar ve öğrenciler için tarama gerçekleştirildi. Bu kapsamda belirlenen öğrencilerin velileri ile görüşen Müzik öğretmenleri, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ve yetenek sınavı hakkında öğrenci ve velilere bilgilendirme ve yönlendirmeler yaptılar.


Müzik derslerinde ki etkinlikler, hafta sonu yetenek sınavı egzersizleri ve dönem sonu 2 hafta hızlandırılmış yetenek sınavı çalışmaları ile 9 aylık çalışma sonucunda öğrenciler hedeflerine ulaştılar.


Müzik Öğretmeni Derya İncekulak'ın çalıştırdığı Gediz Atatürk Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerinden Ceylin Sazaklıoğlu, Azra Karakuş, Zeynep Begüm Çetinkaya, Hanife Gür, Aliyna Sağlam, Mustafa Songür ile Müzik Öğretmeni Cansın Sütçü'nün çalıştırdığı Mehmetçik Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Asya Ünal Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesine girmeye hak kazandılar.

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