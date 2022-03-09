Gedizli kayakçılar Erzurum'da Naturel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

Kütahya'nın Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişen sporcular ve kulüp yöneticileri, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

13 Mart 2022 tarihinde Erzurum'da yapılacak olan Naturel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecek olan Gediz Belediye, Kütahya Orman, Gediz Spor Kulübü sporcuları, düzenlenecek olan şampiyona öncesi Başkan Akçadurak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Akçadurak, “Erzurum'da yapılacak olan Naturel Kızak Türkiye Şampiyonasında Kütahya ve Gediz'imizi temsil edecek olan sporcularımız minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler mix kategorilerinde yarışmaya katılacaklar. Bölgemizin en önemli turizm merkezi olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişerek, bizleri gururla şampiyonada temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.