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Gedizli MYO öğrencileri tasarımlarını sergiledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu (MYO) Tasarım Bölümü öğrencilerinin hazırladığı tasarımlar ve yöresel kıyafetler bir alışveriş merkezi sergi salonunda sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.


Sergide, bölgenin geleneksel kıyafetlerinin, başlıklarının ve diğer süsleme elemanlarının tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandı. Vatandaşlar, geleneksel bir kültür ve sanat hazinesi niteliğinde olan yöresel kıyafetlerin geleneksel özellikleri bozulmadan modernize edilerek tasarımlarının yapılması, eserlerin üretilmesi ve sunulmasıyla milli değerlerin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı kıyafetlerle bol bol fotoğraf çektiler.

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