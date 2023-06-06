Gedizli öğrenciler minik yürekler tarım atölyesinde tarım yapmayı öğreniyorlar

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kurtuluş İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde kurulan Minik Yürekler Tarım Atölyesinde tarım yapmayı öğreniyorlar.

Okul bahçesine kurulan seraya büyük ilgi gösteren ilkokul öğrencileri teneffüslerde öğretmenlerinin desteği ile domates, biber ve salatalık yetiştirerek tarım yapmanın inceliklerini öğreniyorlar.

Minik Yürekler Tarım Atölyesinde hem eğlenen hem de öğrenen minik öğrencilere öğretmenleri tarafından organik tarımın incelikleri ve gıda güvenliğinin önemi konusunu vurgulayan idareci ve öğretmenler, ülkenin geleceği olan çocuklara güvenli gıda bilincini aşılamak istediklerini söylediler.

Öğrencilerin tarım ürünlerinin nasıl yetiştiğini yerinde görmelerini sağlamak adına bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Kurtuluş İlkokulu Müdürü Recep Altıntaş, “Öğrencilerimiz büyük bir heyecanla teneffüslerde seramıza gelerek yetiştirdikleri ürünleri inceliyorlar. Burada olmaktan keyif alıyorlar. Organik ve güvenilir gıda konusunda şuur sahip olmaları geleceğimiz açısında çok önemli. Bu projeyi genişleterek devam etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.