Gedizli öğrencilerden İstanbul gezisi

Kütahya'nın Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere İstanbul gezisi düzenlendi.

Gediz'de bulunan liselerde kurulan Kültür ve Medeniyet Kulübü öğrenci ve danışman öğretmenlerden oluşan 45 kişilik gurup, Ramazan-ı Şerif münasebetiyle İstanbul'da Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii, Çamlıca Camii, tarihi ve kültürel mekanlara ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünde iftara katılan Gedizli öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur'da eşlik etti.

Bahadur, gezi ile ilgili olarak, "Destek ve katkılarından dolayı Gediz Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak'a şükranlarımızı sunarız" dedi.