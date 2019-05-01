Gedizli öğretmenlerden türkü şöleni

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu ilk konserini verdi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde kurulan Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu Gediz Belediye Kültür Salonu'nda ilk konserini verdi. Farklı branşlardaki 28 öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın önderliğinde kurulan ve yaklaşık üç aydır musiki çalışmalarına devam eden Öğretmenler Korosu, Kültürümüzü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla birbirinden güzel türküleri seslendirerek salondaki misafirlere müzik ziyafeti sundular.

Müzik ziyafetinde Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Erhan Bozkurt ve beraberinde saz ekibi birbirinden güzel performansları ile koroya eşlik ettiler. Solo performansların da yer aldığı türkü şöleninde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın da Şanlıurfa yöresinden ‘Harman yeri Sürseler' adlı türküyü seslendirirken, Müzik Öğretmenleri Cemal İncekulak Ah bir Ateş Ver, Emre Apaydın Ferace, İlke Somalı Mercimek Şad Olup Gülmedim, Kendim Ettim Kendim Buldum, Derya İncekulak Havada Turna Sesi Gelir isimli türküleri seslendirdiler.

Gediz Protokolü ile Türkü sever Gediz Halkı'nın yoğun katılımları ile devam eden Türkü Şöleni, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın tarafından koro ekibine ve Kütahya'dan gelen saz ekibine günün anısına hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.