Gedizli sporculardan atletizm başarısı

Kütahya'da düzenlenen Cumhuriyet ve Atatürk'ü Anma koşusu çerçevesinde Gedizli sporcular göz doldurdu.

Cumhuriyet koşusuna katılan ve Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde yarışmalara hazırlanan Yıldız Erkeklerde İsmail Can Ünlü, Küçük erkeklerde Ersel Öztürk il birincisi oldu. Küçük kızlarda ise Yağmur Keçeci il dördüncüsü oldu. Samet Karadağ ve Nazlı Uluten kategorilerinde dördüncü olarak Ankara'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Nazlı Uluten ikinci, Genç Kızlarda MNA Anadolu Lisesinden Sıla Ata birinci, Büşra Güney ikinci olurken, Genç Erkeklerde Harun Şimşek birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilerin 10 Kasım'da Ankara'da yapılacak olan Atatürk koşusunda Kütahya'yı temsil edeceklerini belirten Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, gençleri spora teşvik için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu amaç için kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organizasyona katılan ve dereceye giren öğrencilerimiz tebrik ediyor, emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her geçen gün Gedizli sporcularımız başarılarını arttırarak devam ediyorlar. Başarılarımız artarak devam edecek ” ifadelerini kullandı.