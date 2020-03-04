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Gedizliler İdlib şehitleri için yürüdü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaklaşık 2 bin kişilik grup, İdlib’de şehit düşen askerlerimiz için yürüyüş düzenledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaklaşık 2 bin kişilik grup, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için yürüyüş düzenledi.


Sosyal medyada örgütlenerek Belediye önünde bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişilik grup, İstiklal Marşı okuyup, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. İdlip şehitleri için yoklamanın ardından ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen grup, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Bayrağa uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Eskigediz ve Gedizli gençlerden oluşan grup, slogan ve marşlarla Adnan Menderes Yaşam Parkına kadar yürüdü.

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