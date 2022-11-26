Geleceğin diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi

Kütahya'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin birinci sınıf öğrencileri için 'Beyaz önlük giyme töreni' düzenlendi.

KSBÜ Tıp Fakültesi Hekim Sinan Konferans Salonu'ndaki törende 92 öğrencinin beyaz önlükleri, protokol mensuplarınca giydirildi.

KSBÜ Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, geleceğin diş hekimlerine hitaben bir konuşma yaptı.

Çekirdekçi, "Bugün burada diş hekimi adayı öğrencilerimize hekimlik mesleği için dürüstlüğün aydınlığın, asaletin, saflığın, bilgeliğin, alçak gönüllü olmanın ve tüm insanlara hizmet aşkının bir sembolü olan beyaz önlüklerini giydirme töreni için toplanmış bulunmaktayız. Bu güzel anları bizimle paylaşmak üzere buradasınız ve bizleri onurlandırıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor, hoş geldiniz diyorum. Buradaki genç diş hekimi adaylarımız zorlu süreçlerden geçtiler, çalıştılar emek verdiler çok yoruldular ve emeklerinin karşılığında başarıya ulaştılar. Üniversitemizi tercih ederek ailemize katıldılar. Bizler bu tercihlerinden ötürü mutlu olacakları bir eğitim öğretim kurumu olma hedefinde ilerliyor, gelişerek büyüyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu heyecanı ve gururu yıllar önce yaşamış bir meslek büyüğünüz olarak size seslenmek istiyorum. Çalıştınız, çabaladınız hak ettiniz. Rızkınızı kazanmak üzere bu mesleğin zevkli, ayrıcalıklı ama bir o kadar da çileli yoluna koyuldunuz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Bu önlük size ananızın ak sütü gibi bembeyaz, tertemiz teslim ediliyor. Siz ve önlüğünüz tüm meslek yaşamınız boyunca beyaz kalsın. Rızkınızı helalinden kazanmanın aracı olsun. Temsil ettiği vicdani, ahlaki değerlere sahip çıkın, yıpranmasına izin vermeyin. Sizi bu günlere getiren ailelerinizi sevindirmeye, gururlandırmaya devam edin" dedi.

KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Zeynep Emer, "Bugün beyaz önlüğüme kavuştum. İnşallah okulumu başarıyla bitirip, ülkeme hizmet edeceğim" diye konuştu.

Törene Kütahya İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, akademik, sağlık ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.