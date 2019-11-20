İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleceğin güreşçilerine profesyonel eğitim

Kütahya’nın Simav ilçesinde ara tatil münasebetiyle, güreş ve sportif eğitsel oyunların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde ara tatil münasebetiyle, güreş ve sportif eğitsel oyunların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, ara tatil dolayısıyla öğrencilere yönelik sportif etkinlikleri, profesyonel antrenörlerle gerçekleştirdiklerini belirtti. Sapmaz, “Ara tatilde cimnastik salonumuzda güreş, sportif eğitsel oyunlar ve eğlenceli cimnastik etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Milli güreşçi olan antrenör Cabir Koca yönetiminde çocuklarımıza profesyonel eğitim veriliyor. Katılımın yoğun olduğu tüm spor dallarında eğitim alan öğrencilerimiz, profesyonel ve uzman antrenörlerimiz eşliğinde spor yaparak hem eğleniyor hem de dinleniyorlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.