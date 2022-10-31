Kütahya'da, maden sahalarını doğaya geri kazandırmak için fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Maden alanlarının rehabilitasyonu, doğaya yeniden kazandırılmasının önemine dikkat çeken ve sürdürülebilirlik vurgusu yapan Vali Ali Çelik, “Gelecek nesillere sağlıklı çevre ve doğa bırakmak hepimizin sorumluluğu” dedi.

Bu yıl 80 bin ilave fidanın maden sahalarında toprakla buluşturulacağını aktaran Vali Çelik, “Umarım rehabilitasyon süreci başlayınca, bölge yine kendi ekosistemini, florasını oluşturacak şekilde yeniden canlanacak ki bütün amaç bu” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar 40 hektarlık alanı ağaçlandırdıklarını belirten Fabrika Genel Müdürü Koçağa Türeoğlu, “Bu yıl 23 hektarı daha yeşerteceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar belirlenen bölgelerde 80 bin fidan dikmiş olmak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bin adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.