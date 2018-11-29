Geleneksel çocuk oyunları okul bahçelerinde

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi, okul bahçelerine çizdiği oyun çizgileriyle geleneksel çocuk oyunlarını minik öğrencilerle buluşturuyor.

Uyguladığı projelerle çocuklar için ayrıcalıklı bir okul konumuna getiren Pazarlar Belediyesi, geçmişten günümüze gelenekselleşen çocuk oyunlarını da okul bahçelerine taşıyor.

Pazarlar İlkokulu'nda oyun çizgileriyle donatılan okul bahçelerinde, coşku, paylaşım ve dayanışma duygusu zirveye ulaşırken, çocukların en büyük ihtiyacı eğitimin ayrılmaz parçası oyun da farklı bir boyut kazanıyor.

Okul bahçelerinin kilitli parke taş zeminlerine yapılan 'Geleneksel Oyun Çizgileri' sayesinde açık havada birlikte oyun oynayan çocuklar, anne ve babalarının oyun dünyasını da tanıma fırsatı buluyorlar.

Pazarlar Belediyesi okul bahçelerine geleneksel oyun alanları yapım işi kapsamında Pazarlar'daki okulların bahçelerine, soğuk yol çizgi boyası ile geleneksel oyun çizgilerini çizerek, çocuklara değişik alternatifler sunan bir oyun dünyası armağan ediyor.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Belediyemizin eğitime destek projesi kapsamında okullara kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyunlar okul bahçelerine soğuk yol çizgi boyası ile çizildi. Geleneksel oyunlar arasında "Yakantop, mendil kapmaca, sek sek çeşitleri, köşe kapmaca, yağ satarım bal satarım, satranç oyun alanı gibi çok sevilen ve çocuklar arasında yoğunlukla oynanan oyunlar yer alıyor. Ayrıca yönler, ritmik saymalar gibi öğretime yönelik alanlar çizildi. Çizilen oyun alanları ile çocuklar bir araya getirerek arkadaşlık bağlarının güçlenmesini, birlikte oyun oynama, kurallara uyma ve dayanışma geleneğini pekiştireceğini umut ediyoruz. Çocukların sadece öğrenim dönemlerinde değil, tatil günlerinde de okul bahçelerinden oyun alanı olarak yararlanacaklardır.

10 oyun çizgisinin bir arada çizildiği Pazarlar İlkokulu Müdürü Mehmet Yüksel, "Eğitim konusunda her zaman desteğini bizden esirgemeyen Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan'a teşekkür ederim. Okulumuzun, bahçesinin konumuna uygun olarak 10 oyun çizgisinin, çok kısa bir sürede çizilmesi bizleri memnun etti. Pazarlar Belediyesi personeline ve çizimlerde belediye çalışanlarına yardım eden okulumuz öğretmenlerine teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)