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Geleneksel Gediz Tarhana Festivali için toplu sünnet kayıtları başladı

Gediz Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan Toplu Sünnet Merasimi için kayıtlar başladı.


Bu yıl 21-29 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek festival etkinliklerinde Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen Toplu Sünnet Merasimi için kayıtlar Gediz Belediyesi tarafından alınmaya başladı.


Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “21-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan Toplu Sünnet Merasimi için sünnet olacak çocuklarımızın kayıtları yapılamaya başladı.


Her yıl Kaymakamlığımız ve belediyemiz işbirliği ile çocuklarımız erkekliğe ilk adımı olan sünnet yapılmakta ve toplu düğün merasimi ile unutamayacakları güzel bir sünnet düğünü kendilerine armağan edilmektedir. Bu bakımdan sünnet olacak çocukların kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Mahalle ve köy muhtarlarımızın bu konuya hassasiyet göstererek ihtiyacı olan çocukları bizlere bildirmeleri ve kayıtlarını yaptırmaları çocuklarımız ve aileleri bakımından önemlidir. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum” dedi.

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