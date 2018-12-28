İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleneksel okçuluk poligon projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren ‘Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği’ okçularının kapalı alan çalışmaları için, poligon projesi hazırlandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren ‘Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği' okçularının kapalı alan çalışmaları için, poligon projesi hazırlandı. Dernek Başkanı Süleyman Akif Ünlü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz tarafından hazırlanan poligon projesine Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından katkı ve destek verileceği bildirildi.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz “ Müdürlüğümüz bünyesindeki tesislerimizin kullanılmayan bir bölümünü daha hizmete açmak amacıyla, ‘Geleneksel Okçuluk' poligonu projesi hazırladık. 2019 yılında hizmete açmayı planladığımız poligonu değerlendirmeye alarak destek veren, sporcu dostu Kaymakam Türker Çağatay Halim'e teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.