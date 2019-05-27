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Geleneksel oyunlarla teknoloji bağımlılığı ile mücadele

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki okullarda geleneksel oyunlar oynatılan öğrenciler, teknolojiden biraz olsun uzak tutuldu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki okullarda geleneksel oyunlar oynatılan öğrenciler, teknolojiden biraz olsun uzak tutuldu.


Çavdarhisar Ortaokulu Öğretmeni Büşra Aydaşgil, bilişim teknolojilerinin ve internetin bilinçli, güvenli, etkin kullanımı konusunda öğrencilerde farkındalığın arttırılması amacıyla eğitimler verirken ilçede tüm öğretmenler farkındalık etkinlikleri düzenleyerek destek oluyor. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadelede Programı" kapsamında bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli etkin kullanımının sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuldu. Öğretmenler sportif aktiviteler, futbol, voleybol, yakan top, bisiklet sürme ve geleneksel oyunlar oynayarak günümüzde büyük sorun haline gelen teknoloji bağımlılığına dikkat çekmeye çalıştı. Özellikle 9 kiremit, sek sek ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlara büyük ilgi gösteren öğrenciler verilen eğitimlerden çok memnun olduklarını belirtti. Çavdarhisar Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerinin de eğitimlere destek verdiği bildirildi.

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