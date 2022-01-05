Geleneksel tıbbi yöntemler

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi'nde, 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi faaliyetlerini sürdürüyor.

Ünite Sorumlusu Dr. Öğretim üyesi Aysun Özlü, hastanede; akupunktur, ozon terapi, sülük terapisi, proloterapi ve kupa terapisi gibi tedavi yöntemlerinin olduğunu ifade etti. Özlü, "Örneğin romatizma hastaları, diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıklar ile geçmeyen vücut yaraları olan hastalar normal tedavilerine ek olarak tamamlayıcı tıp tedavisi uygulamak isterlerse kliniğimize başvurabilirler. Getat Hemşiresi Hafize Olkun ve sağlık çalışanlarımız ile birlikte hastalarımızı bekliyoruz” dedi.

Dr. Özlü, ünitede geleneksel yöntemlerin sağlık profesyonelleri tarafından uygulandığını vurgulayarak, “Bizim kliniğimizde, bu alana özel Sağlık Bakanlığı sertifikası onaylı akademisyen doktor ve deneyimli sağlık personelleri tarafından donanımlı teknik altyapıyla birlikte tedaviler uygulanıyor. Yani uygulamaların tamamı Sağlık Bakanlığı onayıyla gerçekleşmektedir. Tüm tedaviler aynı merkez kapsamında gerçekleşiyor. Ayrıca uzmanlık eğitimi alan öğrencilerimiz de burada çalışmalarını yapmaktadırlar" diye konuştu.