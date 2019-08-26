Geleneksel Türk Oyunları Festivali Kütahya'da 5. kez düzenlenecek

Zaferin kazanıldığı 30 Ağustos günü gerçekleştirilecek olan organizasyona 4 ülke ve 61 şehirden yaklaşık bin 500'ye yakın sporcunun katılması bekleniyor.

5'inci Kütahya Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali'nin tanıtım toplantısı Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Gölgeli, Germiyan Geleneksel Ata Sporları Kulubü Başkanı Selim Erdoğan katıldı.

Festivalin Zafer Bayramının kutlanacağı 30 Ağustos gibi önemli bir günde gerçekleştirilmesinin kutlamalara ayrı bir heyecan katacağını dikkat çeken Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, organizasyonu Okçuluk Federasyonu ile Kütahya Belediyesinin işbirliğinde düzenleneceğine vurgu yaptı.

FESTİVALE BİN 500'E YAKIN SPORCU KATILACAK

Başkan Işık, “Amacımız hem seçim öncesi vatandaşımıza taahhüt ettiğimiz projeler kapsamında Kütahya'nın tanıtımını ciddiye alıp bu anlamda somut adımlar atmak, hem de projelerimizden biri olan geleneksel ata sporunu destekleme taahhüdümüzü yerine getirmek. Nasip olursa yakın bir zamanda şu andaki Atlı Spor Tesisleri'nin olduğu tesisimizi Geleneksel Ata Sporları Merkezi olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Onunla ilgili projelerimiz var. Ayrıca spora ve sporcuya destek projesi adı altında gerek bireysel gerekse takım sporcularımızı desteklemeye başladık. Kütahyaspor'un belediyemiz bünyesi adı altında Belediye Kütahyaspor adıyla faaliyet göstermesini sağlayacak ciddi bir dönüşümü sağladık. Bu Kütahya'da önemli bir gelişmedir. Tamamı Kütahya'mızın hak ettiği yere taşınması için yapmamız gereken faaliyetlerden oluşmaktadır. 4 ülke 61 şehirden bin 500'e yakın sporcunun ağırlanacağı böyle bir etkinliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Belediye olarak yanındayız birlikte bu işi inşallah başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

ETKİNLİK 3 GÜN SÜRECEK

Germiyan Geleneksel Ata Sporları Kulubü Başkanı Selim Erdoğan ise, Geleneksel Türk Oyunları Festivali'nin tanıtımının 30 farklı ülkede yapıldığını ifade ederek, “5. Kütahya Germiyan Türk Oyunları Festivali'nin sahibi Kütahya Belediyesi ve Kütahya Germiyan Ata Sporları'dır. Yani aslında belediyenin bir etkinliğidir. Şu anda 30 ülkede Kütahya Türkiye yazıyor. 30 ülkenin bilboardlarında ve sosyal medyası üzerinde Kütahya Türkiye yazıyor. 30 ülkenin federasyonlarına buradaki yarışmanın deklarasyonu yapılmış durumda.61 şehir ve 4 ülkeden 104 kulüp katılıyor. Bireysel sporcularla beraber 452'si kadın 800'ü erkek toplam bin 252 sporcu Cuma gününden itibaren Kütahya'da olacaklar. 3 gün boyunca misafir edip ağırlayacağız" diye konuştu.(EFE-)