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'Gelin kardeş olalım' projesiyle Simav-Kemer buluşması

Kütahya’nın Simav ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya’nın Kemer ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Gelin kardeş olalım’ projesiyle Kemer’de buluştuğu bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya'nın Kemer ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Gelin kardeş olalım' projesiyle Kemer'de buluştuğu bildirildi.


Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “2018 yılı Kasım ayında imzalanan kardeşlik protokolü sonrasında uygulanmaya başlanan ‘Gelin kardeş olalım' projesi kapsamında , Kemer ilçesine ilk ziyaret yapılarak, incelemelerde bulunduk. Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ile görüşerek, Simav domatesini, kestanesini, fasulyesini tanıttık. Simav'ın ekonomisi hakkında bilgiler sunduk. Çok verimli ve faydalı olduğunu düşündüğümüz projemiz devam ediyor” dedi.

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