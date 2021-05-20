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Gelincik tarlasında görsel güzellik

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yol kenarındaki gelincik tarlasının görsel güzelliği özellikle fotoğraf tutkunları ve çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yol kenarındaki gelincik tarlasının görsel güzelliği özellikle fotoğraf tutkunları ve çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor.


82 Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarında yol kenarında bulunan boş arazide açan gelincik çiçekleri yeşil ile kırmızının bir araya geldiği tablo gibi manzara ortaya çıkardı. Bölgeden geçenler çiçek bahçesine dönüşen arazide fotoğraf çekerek görsel güzelliği kaydediyorlar.

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