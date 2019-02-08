Genç atlet 3 yılda 5 kez Türkiye şampiyonu oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Ata (14), başarılı antrenör Yıldıray Kaya tarafından yarışmalara hazırlanarak, atletizm alanında 3 yılda 5 kez Türkiye şampiyonu oldu.

13 -14 Mayıs 2018 tarihinde Denizli'de yapılan Anadolu yıldızlar ligi bin 500 metre kros yarışmalarında ilk kez Türkiye şampiyonu olan Sıla Ata, 27 Mayıs 2018 tarihinde Denizli ilinde yapılan okullar arası puanlı atletizm bin 500 metre kros yarışmasında Türkiye şampiyonu, 15 Ocak 2019 tarihinde Antalya ilinde yapılan okullar arası Türkiye kros şampiyonasında 3 bin metrede Türkiye şampiyonu, 19 - 20 Ocak 2019 tarihlerinde İstanbul'da yapılan U6 Türkiye atletizm salon şampiyonasında 800 metre ve bin 500 metrede iki Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni olmak isteyen Sıla Ata, 3 yıllık çalışmanın sonunda 5 şampiyonluk elde ettiğini söyledi. Ata “ Hedefimde Milli takıma girerek, ardından ülkemizin Türk Bayrağını gururla dalgalandırmak istiyorum” dedi.

Şampiyon atlet Ata'nın sınıf arkadaşı Tuğba Altıntaş “ Arkadaşımız Sıla, 2 yılda 5 Türkiye şampiyonluğu getirdi. Başarılarını devamını diliyorum” dedi.

9'uncu sınıf öğrencisi İlkay Doğan, 5 kez Türkiye şampiyonu olan arkadaşını tebrik etti.

Sıla Ata'yı şampiyonalara hazırlayan Simav Belediyesi atletizm antrenörü Yıldıray Kaya “ Öğrencimiz Sıla Ata ile birlikte 3 yılda 5 Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Bundan sonraki hedeflerimizde önce Milli takım, daha sonra ülkemizi temsilen yurt dışındaki yarışmalarda, Uluslar arası organizasyonlarda şampiyonluk elde etmek istiyoruz” dedi.

Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Çapar “ Okulumuza bul gelen Sıla Ata, son iki yılda 5 Türkiye şampiyonluğu kazanarak, bizleri gururlandırmıştır. Hocasına ve kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Sıla Ata'nın Matematik Öğretmeni Umut Nuri Baş, Sıla Ata'nın Matematik dersinde başarılı olduğunu, atletizmde de daha başarılı sonuçlar alabileceğini ifade etti.