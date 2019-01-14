Genç bilginler yarıştı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında yapılan ''Genç bilginler yarışıyor'' etkinliği büyük çekişme içinde gerçekleşti.

Okul öğretmenleri Yasemin Ceylan, Ramazan Sunar ve Tolga Çolak öncülüğünde "Genç Bilginler" bilgi yarışması tüm sınıfların katılımı ile büyük çekişmeye sahne oldu.

Okul öğretmenleri yaptıkları açıklamada, ''Gençlerimizin bilgilerini ölçmelerini ve kullanmalarına imkan vermek amacıyla okulumuzda bilgi yarışması düzenlendi.Gençlerimizin çok eğlendiğini ve beğendiği bilgi yarışması etkinliğinin devamı daha sonra yapılacak. Kazananın kim olduğundan ziyade öğrencilerimizin bu etkinliğe verdiği önem ve iyi hazırlanmış olmaları bizleri çok sevindirdi. Amacımız bu etkinlikleri belirli aralıklarla düzenleyip öğrencilerimizden bir grup oluşturup Türkiye geneli gerçekleştirilen liseler arası genç bilginler yarışmasına katılabilmek'' dediler.