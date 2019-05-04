Genç çiftçilere 229 bin adet adaçayı fidesi dağıtıldı

Köy meydanındaki adaçayı fidesi dağıtım töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk sözü alan Ümmü Altınışık isimli kadın çiftçi, Tarım Bakanlığının 2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve İşlenmesi konusunda hibe projeden yararlandığını belirterek,” Proje kapsamında diksiyon makinesi aldım. Köyümüzde yetiştiriciliği yapılan adaçayına katma değer katarak köyümüzü markalaştırma adına önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Köyde göçün önlenmesi ve benim gibi bayanların da üretime destek olması hem aile bütçesine katkı yapmak benim için çok güzel bir duygu. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açmış olduğu kursun bana çok faydası oldu. Bu kurs sayesinde Toprak hazırlığı, fide nasıl yetiştirilir? Gübreleme nasıl olur? Gibi bilmediğim pek çok şey öğrendim. Şimdi daha bilinçli bir yetiştiricilik yapıyorum. Ben ve köyümdeki 4 Genç Çiftçi arkadaşımla beraber ülkemiz tarım ve hayvancılığına katkı yapmak istiyoruz. Dışarıda kimse kimseye böyle destek vermez. Allah devletimizde razı olsun. Başta İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt olmak üzere, desteklerinden dolayı tüm tarım çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Varol, Karbasan köyünün genç nüfus varlığı ve tarımsal üretime katkısı sebebiyle ilçenin önemli köylerinden birisi, adaçayı üretiminde ülkemizin önemli merkezlerinden bir haline geldiğini ifade ederek,” 2018 yılı TUİK verilerine göre, 491 dekar alanlık adaçayı ekilişi ile Kütahya'mız 2. Sırada olup, Karbasan köyümüz ise bu proje ile birlikte 130 dekarlık bir alana ulaşarak ilimiz üretiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Gerek kurum alanlarının değerlendirilmesi, gerekse katma değeri yüksek üretim modeline geçilmesi açısından adaçayı yetiştiriciliği özellikle kadın çiftçilerimizin aktif rol aldığı bir üretim modeli olmuştur. Karbasan köyümüzde 2016 yılı ile başlayan adaçayı yetiştiriciliği birim alanındaki verim ve elde edilen kazanç ile kısa sürede benimsenmiş olup, müdürlüğümüz tarafından açılan kurslarla bilinçli bir üretim yapılması sağlanmıştır. Müdürlüğümüzce ilçemiz köylerinde her köyün bir ürünle anılması ve bölgesel ürün deseni oluşturma hedefimize Karbasan köyünde ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"Projemizden 25 kişi faydalanacak ve 50 dekarlık arazi üzerinde hayata geçecek"

İl Özel İdaresinden İl Tarım Orman Müdürlüğüne 925 bin lira bir bütçe ayrıldığını ifade eden Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Abdullah Dönmez,” Karbasan'da şu an gerçekleştirmekte olduğumuz adaçayı projesi ise yaklaşık 80 bin lira maliyete sahip. Neredeyse yüzde 8'lik bir bütçeyi Karbasan köyümüze aktarmış bulunmaktayız. Bizler tarım teşkilatı olarak hem daim çiftçimizin üreticimizin yanındayız. Köylerde sizlerin istihdam edilmesi için yeni iş kolları, yeni faaliyetlerin açılması noktasında bu projeleri önemli görüyoruz. Burada da sizlerin huzurunda hem İl Özel İdaremize, hem de emeği geçen siyasilerimize teşekkür ediyoruz. Projemizden 25 kişi faydalanacak ve 50 dekarlık arazi üzerinde hayata geçecek. Dağlar ve iklim yüzünden coğrafyamız biraz zorlu, Fakat bunun bize bazı artıları da olabiliyor. Yapılan araştırmalarda tıbbi aromatik bitkilerin etken maddelerinin en yüksek olan yerlerden birisi Kütahya olduğu tespit edilmiş. İklim olarak da yöre olarak da tıbbi aromatik yetiştiriciliği için son derece uyumlu yerdeyiz. Bizde bunu değerlendireceğiz. İnşallah bir başlangıç olur. Nihayetinde hem Kütahya'mız hem Hisarcık'ımız tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde merkez yerlerden birisi olur. Projemizin köyümüze, ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, projenin hayata geçmesinde büyük emekleri olan İl ve İlçe Tarım Müdürlüğüne, İl Özel İdaresi ile siyasilere teşekkür ederek, özellikle bayanların projeye katılımlarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Çalışkan,” Bu tür projeler bölgemizden göçü önlemek adına büyük önem arz etmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, istihdama yönelik projelerin devamını bekliyoruz” dedi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından Genç Çiftçilere sertifika ve adaçayı fideleri dağıtıldı. Tören sonunda kurban kesimi ve yapılan duanın ardından Karbasan köyü İlkokulu ve protokol üyeleri tarafından temsili adaçayı dikimi gerçekleştirildi.

Adaçayı fidesi dağıtım törenine Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Tarım Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Abdullah Dönmez, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmet Nedim Bayraktar, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Varol, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile çiftçiler katıldı.