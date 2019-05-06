Genç çiftçilere hibe koyun desteği

Kütahya'nın Simav ilçesine iki genç çiftçiye, 32'şer koyun ve 2'şer koç olmak üzere toplam 68 adet hibe küçükbaş hayvan teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, köyden kente göç etmenin önlenmesi ve kırsalda yaşayan çiftçilerin üretime devam ederek gelir sağlaması amacıyla başlatılan proje kapsamında hibe desteklerinin devam ettiği bildirildi. Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir “Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği projesinden 2018 yılında, ilçemizden toplam 24 genç çiftçimiz yararlanmıştır. Bitkisel projeler; seracılık, meyve bahçesi tesisi, mantar üreticiliği, yem bitkisi tarımı ve hayvansal projeler; büyükbaş, küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında ilçemizde 24 kişiye 720 bin TL hibe desteği sağlanmış, ancak küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında, Hacı Hüseyin Efendi köyünden Ahmet Ceylan ve Aşağı Dolaylar köyünden Şehri Acabay adlı genç çiftçilerimizin her birine 32 koyun, 2 koç olmak üzere toplam 68 adet küçükbaş hayvan bu hafta teslim edilmiştir. Bakanlığımızın köyden kente göç etmenin önlenmesi ve kırsalda yaşayan çiftçilerin üretime devam ederek gelir sağlaması amacıyla başlatılan proje kapsamında, geri ödemesiz hibe destekleri genç çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.