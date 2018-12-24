Genç doktor adayının ani ölümü büyük üzüntüye neden oldu

Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy nüfusuna kayıtlı genç doktor adayı Musatafa Burak Şanlı'nın ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Dün hayatını kaybeden, Kütahya'daki özel bir hastanenin baş hekimi Ahmet şanlı'nın 23 yaşındaki oğlu Mustafa Burak Şanlı'nın, ölüm sebebini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''23 Aralık 2018 tarihinde, Lefkoşa'da kalmakta olduğu ikametgahta rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Mustafa Burak Şanlı (23)'nın doktorundan yapılan açıklamada, ölüm sebebinin “astım ve alerji atağı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir'' denildi.

Genç doktor adayının cenazesinin Emet İlesine bağlı Yeniceköy'de yarın köy mezarlığına defnedileceği bildirildi. Mustafa Burak Şanlı'nın ölümü, Kıbrıs'ta okuduğu üniversitede, Emet'te ve bölgede büyük üzüntü neden oldu.(YD-EFE)