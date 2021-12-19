Genç güreşçiler 4 sıklette il şampiyonu

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin genç güreşçileri, Kütahya'da yapılan 2021-2022 Okul Sporları Gençler B-Grekoromen Güreş Kategorisi'nde 4 sıklette il birincisi oldu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin genç güreşçilerinin grup müsabakalarında Kütahya ilini temsil edeceğini belirtti. Sapmaz, “İl birincisi olan genç güreşçilerimizi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Halil İbrahim Başloğul, Şeref Akdemir ve Okul Müdürü Mesut Küçükçakır'ı tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz” dedi.