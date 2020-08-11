Genç MÜSİAD Kütahya Şubesine yeni başkan

Genç MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı Ahmet Karabulut, görevini Ali Hammad Dursun'a devretti.

Genç MÜSİAD Kütahya Şube Başkanlığını yürüten Ahmet Karabulut'un yaş haddinin ve görev süresinin dolması sebebi ile Genel Merkez tarafından Genç MÜSİAD Kütahya Şube Başkanlığı görevine Ali Hammad Dursun getirildi. Devir teslim töreninde eski ve yeni başkanlar birbirlerine başarılar diledi.

Görevi devralan Ali Hammad Dursun, Kütahya doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da, İnşaat Mühendisliği lisansını ise İstanbul Beykent Üniversitesinde tamamladı. 2018 yılında Dursunlar Müteahhitlik Mühendislik İnşaat Limited Şirketini kuran Dursun, son olarak Kütahya Genç MÜSİAD Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.