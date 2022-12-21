Genç Nida Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nın Kütahya finalleri

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından tüm illerde gerçekleştirilen "Genç Nida Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması" ve "Hafızlık Yarışması" Kütahya finali Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran tilaveti yer aldı. İlahilerin okunmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve protokol üyeleri tarafından verildi.